Hollanda'da önce patlama, sonra yangın! Bölge savaş alanına döndü
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası bir ev alevlere teslim oldu. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı.
- Hollanda'nın Utrecht şehrinde nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
- Patlamanın ardından dar bir sokakta bulunan bir evde yangın çıktı ve çevrede büyük hasar oluştu.
- Olay yerinde büyük panik yaşanırken, güvenlik gerekçesiyle çevredeki evler tahliye edildi.
- Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hollanda’nın Utrecht şehrinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dar bir sokakta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
ÇEVRE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Görgü tanıkları, patlamayla birlikte sokakta büyük hasar oluştuğunu ve çevrenin adeta savaş alanına döndüğünü ifade etti. Alevlerin kısa sürede evi sardığı, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Hollanda'da ilginç olay! Yapay zeka yüzünden nikah bozuldu
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yetkililer, patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, güvenlik gerekçesiyle patlamanın yaşandığı tarihi sokakta bulunan evler tahliye edildi. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.