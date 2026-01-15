Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası bir ev alevlere teslim oldu. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

Hollanda’nın Utrecht şehrinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dar bir sokakta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Hollanda'da önce patlama, sonra yangın! Bölge savaş alanına döndü

ÇEVRE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Görgü tanıkları, patlamayla birlikte sokakta büyük hasar oluştuğunu ve çevrenin adeta savaş alanına döndüğünü ifade etti. Alevlerin kısa sürede evi sardığı, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, güvenlik gerekçesiyle patlamanın yaşandığı tarihi sokakta bulunan evler tahliye edildi. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

