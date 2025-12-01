CAN KAYBI 151'E YÜKSELDİ

Hong Kong, geçtiğimiz hafta bir konut sitesinde meydana gelen yangınla sarsıldı. Yetkililer, 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’tan fazla kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

AFP’nin haberine göre polisin bugün yaptığı açıklamada, bir kulede süren arama çalışmalarının dörtte birinin daha tamamlandığı ve 8 cansız bedene daha ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca yetkililer, bazı cesetlerin durumunun çok kötü olduğunu, bu nedenle hepsinin çıkarılamayacağını belirtti.