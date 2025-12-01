Hong Kong yangınında korkunç gerçek ortaya çıktı: 13 kişi gözaltında
Geçtiğimiz hafta Hong Kong’ta meydana gelen yangında can kaybı 151’e yükselirken, yetkililer bina iskelelerinde yangına dayanıklı olmayan malzeme kullandıkları gerekçesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı.
CAN KAYBI 151'E YÜKSELDİ
Hong Kong, geçtiğimiz hafta bir konut sitesinde meydana gelen yangınla sarsıldı. Yetkililer, 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’tan fazla kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.
AFP’nin haberine göre polisin bugün yaptığı açıklamada, bir kulede süren arama çalışmalarının dörtte birinin daha tamamlandığı ve 8 cansız bedene daha ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca yetkililer, bazı cesetlerin durumunun çok kötü olduğunu, bu nedenle hepsinin çıkarılamayacağını belirtti.
13 KİŞİ GÖZALTINDA
Hong Kong Polis Gücü Suç ve Güvenlik Direktörü Chan Tung, yangına ilişkin “adam öldürme" kapsamında büyük bir soruşturma kapsamında 13 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Tung, düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınanların yaşlarının 40 ile 77 arasında olduğunu belirtti.
KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan konut alanındaki iskelelerde kullanılan bazı dış ağların yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığını açıklandı.
İlk incelemelerde, bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin standartlara uyduğu yönünde bulgular tespit edilmiş olsa da Tang, yangın söndürüldüğü için daha önce ulaşılamayan yerlere ulaşıp numune alabildiklerini söyledi.
YANGINA DAYANIKLI DEĞİLDİ
Tang, yangın sonrası erişilebilen alanlardan alınan 7 numuneye ilişkin yapılan incelemelerde filenin yangına karşı dayanıklı olmadığının tespit edildiğini belirtti.
Kentin baş sekreteri Eric Chan, “Dört binanın yüksek, orta ve düşük katlarındaki yedi farklı noktadan alınan örnekler yangına dayanıklılık test standartlarını karşılamadı” diye konuştu.
Güvenlik Bakanı Chris Tang, çevrim içi ortamda ‘ulusal güvenliği tehdit etmeyi amaçlayan yanlış yorumlar’ yapıldığını, ve buna karşın ulusal güvenliği korumak amacıyla ‘yaptırım önlemleri’ aldıklarını söyledi.
Binalardaki aramanın, üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.