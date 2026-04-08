6 haftalık bekleyiş son buldu: Hürmüz Boğazı'nda ilk gemiler geçti!
ABD ve İran arasındaki ateşkesle birlikte piyasaları altüst eden, enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkaran Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma da çözülme yoluna girdi. MarineTraffic verilerine göre 'Daytona Beach' gemisi Hürmüz’den geçti.
ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararından sonra boğazdan ilk gemiler geçti.
MarineTraffic verilerine göre, Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğaza geldi.
Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.
