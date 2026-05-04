ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın duyurduğu "Özgürlük Projesi"nin ardından ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'ne giriş yaptığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Hürmüz’de Özgürlük Projesi başlıyor: CENTCOM ilk başarılı geçişi duyurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerlerinin "Özgürlük Projesi" kapsamında Hürmüz Boğazı’nı geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet göstermeye başladığını bilgisi paylaşıldı.

Amerikan kuvvetlerinin ticari gemi trafiğini yeniden sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara aktif destek verdiği, ilk aşamada ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçiş yaptığı ve seyrine sorunsuz devam ettiği ifade edildi.

TRUMP'IN ABLUKASI İŞE YARADI

Askeri müdahale ile boğazdaki tıkanıklık aşılmaya çalışılırken, küresel enerji piyasalarında dengeler tamamen değişti. Bloomberg'e göre dünya piyasaları petrol tedariği için yüzünü tamamen ABD'ye döndü.

İran'daki savaşın tetiklediği arz açığı, tankerleri benzeri görülmemiş sayılarda Amerikan kıyılarına yönlendirdi. Japonya'dan Tayland'a kadar uzanan geniş bir coğrafya, Orta Doğu'dan kesilen akışın yerini doldurmak adına ABD petrolü için sıraya girdi.

Başkan Donald Trump, petrol ve gaz satışında ulaşılan bu seviyeyi "daha önce kimsenin görmediği bir tablo" olarak tasvir etmişti.

Brent petrolün varil başına 126 doları aşmasıyla birlikte, küresel tüketiciler için Amerikan ham petrolü tek seçenek haline geldi.

İÇ STOKLAR ALARM VERİYOR: PETROL REZERVLERİ ERİDİ

İhracat rakamları tarihi zirveleri zorlarken, madalyonun diğer yüzünde ciddi bir risk tablosu oluştu. ABD'nin yurt içi petrol ve yakıt stokları üst üste dört hafta boyunca azalma gösterdi.

Tanker trafiği pratik sınırları zorlarken, altyapı ve nakliye kısıtlamaları nedeniyle Körfez Kıyısı'ndan çıkabilecek petrol miktarının tavan seviyeye ulaştığı görüldü.

