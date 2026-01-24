İngiltere’de yaşayan Stephanie White isimli huzurevi müdürü, 88 yaşındaki bir kadını faturalarını ödemesine yardım ediyormuş gibi kandırarak 21 bin sterlinden (yaklaşık 1 milyon 242 bin TL) fazla parasını çaldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, White kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

İngiltere'de yaşayan Stephanie White isimli huzurevi müdürünün, bakıma muhtaç yaşlı bir kadını dolandırdığı ortaya çıktı. Dedektifler tarafından “koyun postuna bürünmüş kurt” olarak nitelendirilen 58 yaşındaki Stephanie White’ın, Nisan 2022 ile Ekim 2023 tarihleri arasında 88 yaşındaki bir kadından faturalarını ödeme gerekçesiyle toplamda 21 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 242 bin TL) çaldığı tespit edildi.

Lancashire Live’ın haberine göre olay, yaşlı kadının rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından fark edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, White’ın paranın bir kısmını yan iş olarak yürüttüğü güzellik işletmesine aktardığı tespit edildi.

'YAPTIĞI ALIŞVERİŞLERİN ÖDEMESİ' OLDUĞUNU SAVUNDU

Kısa süre içinde yakalanan White ifadesinde parayı yasa dışı yollarla almadığını savunarak, bunun hediye ya da yaşlı kadın adına yaptığı alışverişlerin geri ödemesi olduğunu öne sürdü.

Yaşlı kadının olaydan sonra büyük bir travma yaşadığını anlatan torunu, "Onun iyiliğine, yetenekli ve şefkatli olduğuna inandığımız birine emanet etmiştik. Bunun yerine istismar edildi ve korkmuş, kafası karışmış bir halde bırakıldı. Hiçbir yaşlı insan böyle bir muameleye maruz kalmamalı.” ifadelerinde bulundu.

Stephanie White, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki yıl on ay hapis cezasına çarptırıldı.



