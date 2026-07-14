Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık, Brexit sonrası Cebelitarık’ın statüsünü belirleyen ve İspanya-Cebelitarık sınırındaki tüm fiziki kontrolleri kaldıran tarihi anlaşmayı Brüksel'de resmen imzaladı. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan anlaşma uyarınca, yıllardır iki bölge arasında var olan sınır kontrolleri tamamen kaldırılıyor.

AB Komisyonu’nun merkez binası Berlaymont’ta düzenlenen törende tarihi anlaşmaya Birleşik Krallık'ın Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile AB'nin Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic imza attı. Törende ayrıca Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de hazır bulundu. Sınır kapısındaki kontrollerin kalkmasıyla her gün iş için sınır değiştiren binlerce kişinin yaşadığı saatler süren kuyruk çilesi de son bulacak.

"BREXİT FELAKETİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Brexit sürecini eleştirerek bu anlaşmanın kendileri için hayati bir koruma kalkanı olduğunu söyledi. Brexit'i tam bir felaket olarak nitelendiren Picardo, bu anlaşmanın Cebelitarık'ı sürecin olumsuz etkilerinden koruduğunu ve Brexit öncesindeki yapısal sorunları da geride bıraktığının altını çizdi.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ise kararın bölge halkı için yeni bir dönemi başlattığını vurgulayarak, bu imzanın hem Birleşik Krallık-İspanya ilişkilerinde hem de Birleşik Krallık-AB hattında yepyeni ve temiz bir sayfa açtığını ifade etti.