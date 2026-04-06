Kolombiya’nın Vista Hermosa bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Saori ile 5 yaşındaki kardeşi Darien, evde yalnız kaldıkları sırada saklambaç oynarken kullanılmayan bir buzdolabının içine girdi. Kapağın üzerlerine kapanmasıyla havasız kalan çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıllara durgunluk veren olay,Kolombiya’nın Vista Hermosa bölgesinde yaşandı. Evde yalnız kalan 8 yaşındaki Saori ile 5 yaşındaki kardeşi Darien, oyun oynarken girdikleri buzdolabında mahsur kalarak hayatlarını kaybetti.

SAKLAMBAÇ OYNARKEN GİRMİŞLER

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, iki kardeş oyun sırasında fişi çekili olan eski bir buzdolabını saklanmak için kullandı. Ancak içeri girdikten sonra kapak üzerlerine kapandı ve çocuklar dışarı çıkamadı. Kapalı alanda havasız kalan kardeşler kısa sürede bilincini yitirdi.

İki kardeşin acı ölümü! Saklambaç için girdikleri dolaptan cansız bedenleri çıktı

OKSİJEN TÜKENMİŞ

Ebeveynlerin yalnızca kısa bir alışveriş için evden ayrıldığı ve yaklaşık 20 dakika sonra geri döndüklerinde çocuklarını baygın halde buldukları belirtildi. Baba Brayan Guevara Trivino, yaptığı açıklamada buzdolabının çalışmadığını ancak kapağın kapanmasıyla içeride oksijenin hızla tükendiğini söyledi.

Çocuklarını baygın halde bulan anne ve baba gördükleri karşısında şaşkına dönerken, hemen acil servis ekiplerine haber verildi. Talihsiz çocuklar olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyen anne Karen, “Siz bana en büyük mutluluğu verdiniz. Sizi sevgiyle büyüttüm ve her zaman kalbimde olacaksınız.” ifadelerinde bulundu. Trajik olayın ardından polis ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yerel yöneticiler, aileleri çocuklarını asla gözetimsiz bırakmamaları konusunda uyararak, küçük ihmallerin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

