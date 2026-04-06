Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran adaylar için kritik süreç işlemeye devam ediyor. Tercih maratonunun sonuna yaklaşılırken, başvurusunu tamamlayan binlerce kişi şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ''MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemde yerini alırken tercih sürecine dair detaylar da duyuruldu.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra açıklama takvimini yakından takip ediyor. Askeri öğrenci aday belirleme sınavının ardından başlayan tercih maratonu, Nisan ayı boyunca devam edecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih süreci devam ediyor!

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler 25 Mart 2026 tarihinde başladı. Süreç 24 Nisan 2026 günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Önceki yıl olduğu gibi bu sene de tercihlerin Haziran ayının sonunda açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.



KİMLER TERCİH YAPABİLİYOR?

Tercih hakkı 2026-MSÜ sınavına katılan, puanı hesaplanan ve aynı zamanda 2026 YKS başvurusunu tamamlayan adaylara tanınıyor.



KİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından adaylar, belirlenen puan türlerine göre sıralanacak ve kontenjan dahilinde ikinci seçim aşamalarına çağrılacak. İkinci aşamada fiziki yeterlilik, mülakat ve değerlendirme süreçleri uygulanacak.

İkinci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO 2026-MSÜ Sayısal Puanı

2026-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2026-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2026-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2026-MSÜ Sayısal Puanı

Hava İstihkâm 2026-MSÜ Sayısal Puanı

Hava Piyade 2026-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

Kara Asb.MYO 2026-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2026-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2026-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2026-MSÜ Genel Puanı

