Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri için son tarihi hatırlattı. Son gün hatırlatması ardından gözler bir kez daha sonuç tarihine çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci başladı. Adaylar, geleceğin subay ve astsubayları arasında yer alabilmek için tercih işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN 24 NİSAN

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, MSÜ tercihleri 24 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercih işlemlerini, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Personel Temin Sistemi üzerinden online olarak yapabilecek.

Nitelikli askeri eğitim almak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kariyer hedefleyen adayların, tercih süresi dolmadan işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Sonuçlar yaklaşık 2 ay sonra 24 Haziran 2025'te e-Devlet üzerinden duyurulmuştu. Geçen yıl kaynak alındığında 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası