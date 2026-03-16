ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan ve çocukluk yıllarında iki kez kanseri yenmeyi başaran 24 yaşındaki Trinity Peterson-Mayes, arkadaşlarıyla yediği ev yemeğinin ardından nadir görülen botulizm (gıda zehirlenmesi kaynaklı felç) hastalığına yakalandı. Tedavi sürecinde hareket kabiliyetini tamamen yitiren Peterson-Mayes, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Trinity Peterson-Mayes’in hayatı, arkadaşlarıyla paylaştığı bir yemek sonrası kabusa döndü. Henüz 2 aylıkken nadir bir çocukluk çağı kanseri, 11 yaşındayken ise agresif bir kemik kanseri teşhisi konulan genç kadın, iki kanseri de atlatarak sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz ay arkadaşının evinde fermente kılıç balığı yiyen genç kadın, yemek sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yerel televizyon kanalı KPNX’e konuşan Mayes, balığın tadının çok kötü olduğunu ancak yine de denemeye karar verdiğini söyledi.

"BOĞULMA NOKTASINA GELMİŞTİM"

Birkaç gün içinde su içmekte zorlandığını fark eden genç kadın, durumunun hızla kötüleştiğini belirtti. “24 saat içinde suyu yudum yudum içmekten, hiç içememeye kadar ilerledi” diyen Peterson-Mayes, kahve içerken neredeyse boğulma noktasına geldiğini anlattı. Şikayetleri giderek artan genç kadın, soluğu hastanede aldı.

İlk gittiği hastanede teşhis konulamayan genç kadın, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi ve burada botulizm (gıda zehirlenmesi kaynaklı felç) teşhisi aldı. Tedavi sürecinde hareket kabiliyetini tamamen yitiren Peterson-Mayes, uyandığında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Uyandığımda üç farklı serum takılıydı. Entübe edilmiştim, boynumda bir hat ve mideme giden bir tüp vardı. Hiç hareket edemiyordum, çok korkunçtu. Konuşamıyor ve yürüyemiyordum,"



Botulizmin, vücudun sinir sistemine saldıran, solunum güçlüğüne, kas felcine ve hatta ölüme yol açabilen ciddi bir toksin zehirlenmesi olduğu biliniyor Acil tıp doktoru Frank LoVecchio da botulizmin son derece ender görüldüğünü, çoğu acil servis doktorunun meslek hayatı boyunca böyle bir vakayla karşılaşmadığını ifade etti.

"EN ZORLU SAVAŞLARIN GERİDE KALDIĞINI SANMIŞTIK"

Fermente kılıç balığını deneyen altı kişiden ikisi daha botulizme yakalandı. Arkadaşları taburcu edilirken Peterson-Mayes’in de önümüzdeki günlerde hastaneden çıkması bekleniyor. Annesi Loren Amatruda ise kızının iyileşme sürecinin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirterek, Trinity’nin konuşma, yutma ve hareket etme gibi temel yetilerini yeniden kazanmak için yoğun rehabilitasyon sürecine girdiğini söyledi. “Çocukken yaşadığı her şeyden sonra, en zorlu savaşların geride kaldığına inanmıştık." diyen annesi, Trinity'nin iyileşmek için azim gösterdiğini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Ağzınızdaki gizli tehlike! Çürük dişiniz sessizce kanseri tetikliyor olabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası