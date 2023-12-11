‘İklim Zirvesi’nde anlaşma değişti, ortalık karıştı: Ölüm belgemizi imzalamayacağız

11 Aralık 2023 20:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 21:33

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai’de gerçekleşen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi” son saatlerde en hararetli anlarını yaşıyor. Zirve iklim değişikliğinin birinci nedeni fosil yakıtların kullanımının yasaklanmasına yönelik tartışmalar ile başlarken, gün sonunda fosil yakıtların "aşamalı olarak sonlandırılması" planlanından bile söz edilemez hala geldi.

HEYECANLANLA BEKLENEN ANLAŞMADAN HAYAL KIRIKLIĞI ÇIKTI

İklim aktivistlerinin ve basın mensuplarının heyecanla beklediği anlaşma taslağı ise büyük hayal kırıklığıne neden oldu. Çünkü son anlaşma taslağı sadece tüketimi ve üretimi “azaltmayı" öneriyordu. Daha önceki taslaklarda ise fosil yakıt kullanımının tamamen ya da aşamalı olarak sona erdirilmesiden bahsediliyordu.

PETROL ÜRETİCİSİ ÜLKELER 'TAMAMEN DURDURMAYA' KARŞI ÇIKTI

Anlaşmanın, fosil yakıtların kullanımını sonlandırma fikrine karşı çıkan Suudi Arabistan liderliğindeki petrol üreticileri ülkeler tarafından reddedildiği, Birleşik Arap Emirlikleri araya girse de ikna olmamaları nedeniyle değiştirildiği öne sürüldü.

GUTERRES'İN ÇAĞRISI FAYDA ETMEDİ

BM Genel Sekreteri Guterres ise ülkelerin fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması" konusunda anlaşmaya varması gerektiğini belirtirken, fosil yakıt üretimine bağımlı gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının da ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Büyük şirketlerin karbon salımını azaltmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyen Guterres iklim krizi nedeniyle sıkıntı içerisinde olan ülkeler için de daha fazla adaptasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ADA ÜLKELERİ VE AB RESTİ ÇEKTİ

Ancak BM Sekreteri’nin bu talebi de karşılık bulmadı. Fosil yakıtların kullanımdan aşamalı olarak kaldırılması fikri yerini üretim ve tüketimi azaltma çağrısına bıraktı. Fosil yakıt kullanımını azaltmanın insanların hayatlarını kurtarmayacağını belirten ve iklim krizinden en çok etkilenen ada ülkeleri anlşma taslağına karşı çıkarak,”Ölüm belgemizi imzalamayacağız” dedi.

Öte yandan AB temsilcileri de anlaşma değiştirilmezse zirveden çekileceğini bildirdi.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞI 1.5 DERECENİN ALTINDA TUTULACAK

Anlaşma iklim aktivistlerince ‘yetersiz ve faydasız’ bulunurken, zirveden çıkan tek olumlu başlıklar, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların nasıl azaltılacağına dair somut örneklerin BM metnine girmesi ve küresel sıcaklık artışını ortalama 1,5 derecenin altında tutmak konusunda ortak tutum .