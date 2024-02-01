İnternet bu dedikoduyla çalkalanıyor: Ukrayna, Türkiye'den Rus S-400 sistemi mi alacak?

İsveç'in NATO onayının ardından F-16'lara onay verilmesinin ardından F-35'ler yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray F-35'ler için S-400 şartıyla yeşil ışık yakarken, ABD'nin Mayıs 2023'teki S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesine ilişkin ilginç teklifi yeniden gündeme geldi.

F-16 kördüğümünün çözülmesinin ardından sıra F-35'lere geldi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebilmesi için tek bir şartlarının 'S400' olduğunu söyledi. Türkiye'nin S-400'ler için kararının nasıl bir adım atacağı gündemde sıcaklığını korurken, ABD'nin yaklaşık bir yıl önce yaptığı teklif yeniden gündeme geldi.

ABD'DEN S-400'LER İÇİN UKRAYNA TEKLİFİ

ABD'nin Patriot Hava Savunma sistemlerini vermeyi reddetmesinin ardından Türkiye 5 yıl önce Rusya'dan 4 adet S-400 hava savunma sistemini almıştı. Bu hamlenin ardından ABD, hem proje ortağı olduğu hem de 1 milyar 250 milyon dolarını peşin ödediği 6 adet F-35'i Türkiye'ye vermemişti.

ABD çözüm olarak Mayıs 2023'te Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya verme teklifini iletmişti. İlginç teklif, dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından kabul edilmediği duyurulmuştu.

YENİDEN GÜNDEMDE

ABD'nin yaptığı S-400 teklifi son günlerde yeniden gündeme geldi. Hali hazırda S-400 almakta zorlanan Ukrayna'nın da işini kolaylaştıracak teklifin nasıl yerine getirileceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Türkiye'nin hem proje ortağı olduğu hem de 1 milyar 250 milyon dolarını peşin ödediği 6 adet F-35'i Türkiye'ye vermemişti. Beyaz Saray yönetimi buna gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini gösterdi. Son olarak, Türkiye'yi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Rus S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili durumu çözmesi halinde Türkiye'nin F-35 ailesine yeniden katılabileceğini söylemişti.