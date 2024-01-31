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    • Beyaz Saray: Türkiye F-35 programına bir şartla dönebilir

    Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebilmesi için tek bir şartları olduğunu söyledi. Kirby, "Türkiye S-400 konusundaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyaz Saray: Türkiye F-35 programına bir şartla dönebilir
    ABD, F-35, S-400, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "Türkiye'ye F-35 satışı" hakkında açıklamalarda bulundu.

    Kirby, Rusya yapımı S-400'lerin konuşlandırılması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışında hala sorun yaşadığını belirtti ve Türkiye'nin F-35 programına tek bir şartla dönebileceğini açıkladı.

    "ABD Türkiye'yi F-35 ailesine almaktan memnuniyet duyacaktır" diyen Kirby, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'ye yönelik F-35 programının S-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı yönündeki görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok.

    Dolayısıyla bu istişareleri hâlâ sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse, o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Biz bu noktadayız."

    F-16 KRİZİ ÇÖZÜME ULAŞTI

    Uzun zamandır tartışma konusu olan ve Washington ile Ankara arasında krize neden olan F-16 satışı ise Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesine onay vermesinin ardından geçtiğimiz günlerde çözülmüştü.

    Washington yönetimi, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı ABD Kongresi’ne gönderdi. ABD Kongresi’nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa 23 milyar dolarlık satış resmen gerçekleşmiş olacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABDF-35S-400
    Haberler > Dünya > Beyaz Saray: Türkiye F-35 programına bir şartla dönebilir
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