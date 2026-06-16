Dünya Kupası'nın güçlü ekiplerinden Fransa, grup aşamasındaki ilk sınavında Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Senegal ile karşı karşıya gelecek. Hız kesmeden devam eden grup maçları sürerken ''Fransa-Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası canlı yayın ve frekans bilgileri...

Son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı performans sergileyen Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan Fransız ekip, son iki Dünya Kupası organizasyonunda da dikkat çeken sonuçlara imza attı. Daha önce Dünya Kupası tarihinde önemli başarılara imza atan Senegal grup aşamasını geçerek üst turlara yükselmeyi amaçlıyor. Kadrosunda Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giyen deneyimli isimleri bulunduran Senegal, Fransa karşısında puan kazanmak için mücadele verecek. Peki, Fransa-Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa-Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın ve frekans bilgileri

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de izlenebilecek.

Fransa-Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın ve frekans bilgileri

FRANSA-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Senegal maçı 16 Haziran 2026 Salı günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22.00 olacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda sahne alacak grup maçları hız kesmeden sürüyor.

Fransa-Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın ve frekans bilgileri

DÜNYA KUPASI CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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