Hatay'ın Payas ilçesinde, bir aileye ait evin dışındaki deliğe giren iki karayılan, korkuya neden oldu. 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, eve gelerek iki yılanı da girdikleri delikten çıkardı. Söz konusu yılanların zararsız olduğunu belirten Başer, yılanları doğaya bıraktı.

Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası olan ailenin evinde bulunan bir deliğe 1,5 metre uzunluğunda 2 karayılan girdi.

'YILANCI KEMAL' BÖLGEYE GELDİ

Yılanları gören yaşlı ev sahibi, durumu itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede diyaliz hastası olan ailenin evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından yılanları saklandığı delikten hiçbir aparat kullanmadan yakaladı.

Evdeki yılanlar ailenin kabusu oldu! Duvarın içindeki delikten 1 değil, tam 2 tane çıktı

Görüntülerde, evin dışında bulunan delikte olan yılanları çıkartma mücadelesi ve karayılanların koluna dolanmasına rağmen sakin olan Başer'in o anları kameraya yansıdı. Görüntüler, izleyenleri ürkütse de Yılancı Kemal, yakaladığı 2 yılanı da insanlardan uzakta doğaya bıraktı.

"BİRİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ YILANI GÖRDÜM"

Evin dışında bulunan delikte yakaladığı 2 karayılanı doğaya salan Kemal Başer, "İki karayılan, bir evin arkasında bulunan delikten oraya girmiş. Bir karayılanı çıkarmaya bayağı uğraştık. Birini çıkarmaya uğraşırken delikte diğer karayılanı da fark ettim. Bunu sağ salim çıkarttık ve arkasından bunu aldım. Bu yetişkin bir karayılan ve 1,5 metre civarında olup koluma iyi dolandı. Bu da 1 metre yok ama çok daha uysal. Deri değiştirmeye yakın bir tür. Şimdi bunları insanlardan uzak bir doğaya bırakacağız." dedi.

Evdeki yılanlar ailenin kabusu oldu! Duvarın içindeki delikten 1 değil, tam 2 tane çıktı

"İNSANA ZARARI YOK, FAYDASI VAR"

İki yılanı aynı yere bırakacağını söyleyen Başer, "Onları ayırmıyorum ve aynı delikteydiler. Bu bölgede engerek de var. Karayılan, engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var." ifadelerini kullandı.

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