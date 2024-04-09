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Irak ABD ile kalıcı güvenlik konusunda mutabakata vardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak ABD ile kalıcı güvenlik konusunda mutabakata vardı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak, ülkedeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için oluşturulan ikili komitenin ABD ile kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusunda mutabakata sağlandığını duyurdu.

Türkiye, PKK terör örgütüne yönelik yaz aylarında Irak'ta sınır ötesi operasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kritik operasyon öncesinde Irak'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Irak'ta ABD koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için oluşturulan askeri komite, ABD ile kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusunda mutabakata sağlandığını açıkladı.

IRAK ABD İLE KALICI GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD ve Irak arasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için oluşturulan Irak Yüksek Askeri Komitesi, ABD ile kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusunda mutabakata sağlandığını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya yaptığı yazılı açıklamada, Irak Yüksek Askeri Komitesi, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesiyle ilgilenen Irak'taki Uluslararası Koalisyon Yüksek Askeri Komitesi ile başkent Bağdat'ta bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, “Toplantıda, alt komitelerin Ocak 2024'te göreve başlamasından bu yana yaptığı çalışmaları ele alınarak, terör örgütü DEAŞ tehdidi, mevcut güvenlik durumu ve Irak güvenlik güçlerinin yetenekleri değerlendirildi” ifadelerine yer verdi.

ABD VE IRAK DEAŞ'A KARŞI MÜCADELEDE MUTABIK

Komitenin Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele olanağının olduğu konusunda mutabık olduklarını belirten Resul, “Alt komiteler, Irak'taki uluslararası koalisyonun Irak ile ABD arasında ikili güvenlik ortaklığı kurulmasına geçişine ilişkin takvime ilişkin karar alınması amacıyla Yüksek Askeri Komite'ye değerlendirmelerde bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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