Irak-İran sınırında büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak 26 Ağustos 2024 23:07 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 23:17 - Güncelleme:

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Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinin bomba gibi patlamasına neden oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.