Irak-İran sınırında büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinin bomba gibi patlamasına neden oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya