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Irak'ta bomba yüklü İHA paniği! ABD Konsolosluğu yakınında düşürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın Erbil kenti semalarında düşürülen bomba yüklü İHA nedeniyle panik dolu anlar yaşandı. ABD Konsolosluğu yerleşkesinden siren sesleri yükseldi ve ardından ABD'nin C-RAM hava savunma sistemi ateş açtı. Kaynaklar, sistemin bölgede tespit edilen ve "düşmanca" olarak tanımlanan uçan bir cismi etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

Irak'ta yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, Pazartesi günü gece saat 02.30 civarında Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD Konsolosluğu yerleşkesinden siren sesleri yükseldi ve ardından ABD'nin C-RAM hava savunma sistemi ateş açtı.

Kaynaklar, sistemin bölgede tespit edilen ve "düşmanca" olarak tanımlanan uçan bir cismi etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

Irak'ta bomba yüklü İHA paniği! ABD Konsolosluğu yakınında düşürüldü - 1. Resim

BOMBA YÜKLÜ İHA İMHA EDİLDİ

Olayın ardından Kuzey bölgesine bağlı güvenlik güçleri hızla havalimanı çevresine intikal etti ve geniş güvenlik önlemleri aldı. Şu anda cismin niteliği ve menşeiyle ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü, olayın uçuşları etkilemediğini ve tüm seferlerin planlandığı gibi sürdüğünü belirtti. Teknik ekiplerin normal mesailerine devam ettiği de bildirildi.

Uluslararası Koalisyon'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erbil Havalimanı geçmişte de benzer insansız hava aracı ya da roket saldırılarına hedef olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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