Irak'taki ABD üssü Ayn El Esad'a füzeli saldırı düzenlendi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin Irak'taki üssüne saldırı düzenlendi. ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El Esad'a çok sayıda füze düştüğü belirtildi.
Sky News Arabia, Irak'ın El-Enbar bölgesindeki Amerikan kuvvetlerinin konuşlandığı Ayn El Esad üssüne roketli saldırı gerçekleştiğini iddia etti.
Sky News Arabia, Irak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Ayn Esad üssü çok sayıda füzeyle hedef alındı" ifadelerine yer verdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya