Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında süren müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin hassas bir aşamaya girdiğini belirten Fidan, “önümüzdeki birkaç günün kritik olduğunu” vurguladı. Fidan, taraflar arasında çözüm arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, diplomatik temasların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Bölgedeki gerilimin azaltılması için çabaların arttığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Yani bölgedeki İsrail yayılmacılığının bir uzantısı olan Gazze ve Batı Şeria'daki şartlar bölgeye de hizmet etmiyor. Avrupa 'ya da hizmet etmiyor. Daha fazla istikrarsızlık, daha fazla enerji güvenliği açısından sorun, daha fazla düzensiz göç ortaya çıkartıyor. En son Lübnan'da biliyorsunuz 1 milyon insan İsrail işgali sonucu yerlerinden edilmiş oldu. Bunun yaygınlaşması sonucunda daha fazla göç ortaya çıkabilir. Onun için İsrail'in bu konuda daha nitelikli bir uluslararası baskı altına alınması gerekiyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin pozisyonu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız öteden beri özellikle bu savaşın durması konusunda elinden geleni yapmakta. Türkiye 2022'den itibaren Rusya-Ukrayna müzakerelerine çeşitli boyutlarda ve seviyelerde ev sahipliği yapıyor. Amerika'nın yürüttüğü ara buluculuk desteğine de güçlü bir destek veriyor. Bu politikayı da biz destekliyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya büyük bir titizlikle devam edeceğiz.

İRAN-ABD SAVAŞI: TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Diğer taraftan İran ve Amerika arasında devam eden müzakerelerin bir an önce neticeye kavuşması için elimizden geleni değerli arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu krizin bir an önce sonu vermesi. Ve bu krizden kaynaklanan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın bir an önce aşılıp normal hayata dönülmesi gerekiyor.

Enerji fiyatları, enerji tedariği, özellikle bölge ülkelerine yönelik de gıda ve diğer ürün tedariğinde çok ciddi sıkıntılar var. Aslında Hürmüz Boğazı şunu da gösteriyor. Başlayan müzakereler inşallah başarıyla sonuçlanır. Bu konuda taraflarla temas halindeyiz. Elimizden gelen bütün desteği taraflara bu İran ihtilafının da çözülmesi için vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda da yoğun bir mesamiz var.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜNÜN ÇOK KRİTİK "

Önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarafların şu anda belli pozisyonları netleştirmesi itibariyle bu birkaç gün çok önemli. İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüzboğazı 'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Burada da ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek.

"AB'NİN SİYASİ İRADESİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Biz hiçbir zaman için üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Tabii ki bir yere girecekseniz bunun şartları vardır. Bu şartlar önünüze konur ve siz bu şartlara uyduğunuz zaman. buraya girersiniz. Fakat sorun şurada Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz diye bir siyasi irade yok. Dolayısıyla bu siyasi irade maalesef 2007 yılında Sayın Sarkozy tarafından öldürüldü. Bizim değerlendirme aşamalarına geçmemiz için Avrupa Birliği'nde bir siyasi iradenin deklar edilmesi gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası