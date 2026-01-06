İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İstanbul’daki bir sempozyumda yaptığı konuşma, beklenmedik bir anda Türkçe sözlerle verdiği uyarı nedeniyle gündeme oturdu. Konuşmasını sık sık bölen bir dinleyiciye Türkçe bir deyişle karşılık verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşması sırasında sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe ifadelerle uyarıda bulundu. İstanbul’da düzenlenen İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu’nda yaşanan anlar salonda dikkat çekti.

"BİRİNİ DEDİN, BİRİNİ DE İŞİT"

Pezeşkiyan, konuşmasını bölen dinleyiciye dönerek Türkçe bir deyiş kullandı. Cumhurbaşkanı, “Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit” sözleriyle salonda kısa süreli bir sessizlik oluşturdu. Nükteli uyarı, katılımcılar arasında yankı buldu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sözünü kesenlere Türkçe ayar: Birini dedin, birini de işit

TÜRKÇE VURGULAR DİKKAT ÇEKTİ

İran Cumhurbaşkanlarının zaman zaman Türkçe ifadeler kullanması yeni değil.

Pezeşkiyan’ın bu çıkışı da İran’daki Türk nüfus ve kültürel bağlar üzerinden dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı. Konuşma sırasında Türkçe kullanılması, sosyal medyada da hızla yayıldı.

AHMEDİNEJAD VE ŞEHRİYAR HATIRLATMASI

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2006 yılında Tebriz ziyareti sırasında ünlü şair Şehriyar’ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu. Pezeşkiyan da daha önce Tebriz Kültür Haftası’nın kapanış töreninde, Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’nin “Haydar Baba’ya Selam” adlı şiirini Azerbaycan Türkçesiyle seslendirmişti.

"GEÇME NAMERT KÖPRÜSÜNDEN"

Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada da Türkçe bir şiirle mesaj vermişti. “Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni” dizelerini okuyan Pezeşkiyan, bu sözlerle baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini dile getirmişti. Bu çıkış, İran’ın ABD ile müzakere süreci ve dış politika tartışmalarıyla birlikte gündeme gelmişti.

