İran, 28 Aralık'ta Tahran'daki Büyük Çarşı'da başlayan ve İran riali'nin sert değer kaybı ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle düzenlenen protesto dalgalarıyla sarsılıyor. Şimdiye kadar 4 bini aşkın kişinin hayatı kaybettiği gösterilerde yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Tahran’daki bir morgtan sızdırılan yüzlerce fotoğraf, protestoculara karşı uygulanan şiddetli baskıda hayatını kaybeden en az 326 kişinin kanlı, morarmış ve şişmiş yüzlerini gözler önüne serdi.

İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik uygulanan şiddetli baskın sırasında hayatını kaybedenlerin yüzlerini ortaya çıkaran yüzlerce fotoğraf, İngiliz gazetesi BBC’ye sızdırıldı.

Söz konusu kareler, aralarında 18 kadının da bulunduğu en az 326 kurbanın kanlı, şişmiş ve morarmış yüzlerini ortaya koydu. Güney Tahran'daki bir morgda çekilen bu görüntüler, ailelerin hayatını kaybeden yakınlarını teşhis edebildiği nadir yollardan biri olarak öne çıkıyor.

Haberde belirtilenlere göre cesetlerin çoğu, tanınamayacak kadar ağır yaralanmış durumdaydı. Fotoğraflarda 69 kişinin "Kimliği bilinmeyen" şeklinde etiketlendiği görüldü. Yalnızca 28 kurbanın etiketlerinde isimleri net bir şekilde görülebiliyordu.

BİR GECEDE AYNI YERDE 100'DEN FAZLA ÖLÜ

Tarih etiketi bulunan 100'den fazla kurbanın ölüm tarihi 9 Ocak olarak kaydedilmişti; bu tarih, Tahran'daki göstericiler için en ölümcül gecelerden biriydi. Bu şiddet olayları, sürgündeki son şahın oğlu Rıza Pehlevi'nin ülke çapında protesto çağrısının ardından, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalar sırasında şehrin sokaklarının alev almasına ve protestocuların Ayetullah Ali Hamaney’e ve rejime karşı sloganlar atmasına sahne oldu.

Diğer taraftan, İran’da internet karartmasının üçüncü haftasına girildi. Ancak, az sayıda kişi bir miktar bilgiyi dışarıya sızdırmayı başardı. BBC, Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nin içinden çekilen 392 kurban fotoğrafının analiz edildiğini ve bazıları farklı açılardan çekilmiş olsa da 326 kişinin kimliğini tespit edebildiğini duyurdu. İngiliz gazetesine konuşan kaynaklar, morgdaki gerçek ölü sayısının binlerle ifade edildiğini öne sürdü.

Habere göre, güvenlik endişesi nedeniyle ası açıklanmayan bir kaynak, morgta 12-13 yaşlarından 60-70 yaşlarına kadar çok sayıda kurban gördüğünü söyledi.

Bununla birlikte BBC, ülkede 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestoların doğrulanmış videolar aracılığıyla İran'daki 71 kasaba ve şehre yayıldığını takip ettiğini duyurdu. Ancak gösterilerin gerçekleştiği gerçek alan sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

DOĞRULANMIŞ EN AZ 4 BİN 500 ÖLÜ VAR

İnternet karartması, protestolardan kaynaklanan ölüm bilançosunun tam boyutunu belgelemeyi son derece zorlaştırdı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi hayatını kaybetti.





