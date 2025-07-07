İran'a yeni bir saldırının sinyalleri mi? "İsrail hazır, Trump destek verecek"

İsrail, İran’ın nükleer programını yeniden canlandırması durumunda olası bir askeri harekat için hazırlık yapıyor. Yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın bu tür bir durumu destekleyebileceğini belirtti.

İsrail, İran'ın nükleer programını yeniden canlandırma girişimi ihtimaline karşı askeri adımları değerlendirmeye başladı. Axios'a konuşan kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu tür bir durumda İsrail’in yeni saldırılarına onay verebileceği görüşünde.

ANA GÜNDEM İRAN'IN NÜKLEER ALTYAPISI

İran’ın nükleer kriziyle ilgili gelecekte izlenecek yol, akşamı Beyaz Saray’da gerçekleşecek Trump-Netanyahu yemeğinin ana gündem maddesi olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’la olası yeni nükleer müzakereler ve askeri müdahaleyi meşrulaştıracak senaryolar hakkında Trump’la bazı mutabakatlara varmak istediği belirtiliyor.

TRUMP BU SENARYOYU DESTEKLER

Netanyahu’nun başdanışmanı Ron Dermer’in, geçtiğimiz hafta Washington’daki temaslarının ardından, Trump yönetiminin belirli şartlar altında İran’a yönelik yeni İsrail saldırılarına destek vereceği izlenimini edindiği aktarıldı.

Kaynaklara göre, bu senaryolardan biri; İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki hasar görmüş nükleer tesislerden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmaya çalışması. Bir diğer senaryo ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatması.

Dermer’in geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü ifade edildi. Dermer, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Trump, İsrail-İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından iki kez yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirmeye başlaması durumunda ABD’nin tekrar saldırabileceğini söyledi.

Ancak aynı zamanda diplomatik çözümden yana olduğunu ve yeni bir çatışmadan kaçınmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

400 KİLOGRAMLIK İRAN TEHDİDİ

Dermer’in temaslarında ele alınan önemli başlıklardan biri de İran’ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğuydu. İran’ın elinde, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum bulunduğu ifade ediliyor. Nükleer silah yapımı için gerekli oran %90 seviyesidir.

ABD ve İsrailli yetkililer, söz konusu uranyumun Fordow, Natanz ve İsfahan’daki ağır hasar görmüş üç tesiste “mühürlü” halde tutulduğunu belirtiyor. Her ne kadar altyapının tamamı yok edilmemiş olsa da, bu tesislerin kullanılamaz hale geldiği düşünülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tucker Carlson’a verdiği röportajda, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü, ancak şu an ülkenin bu tesislere erişimi olmadığı için net bir tespitin yapılamadığını söyledi.

İSTİHBARAT SAVAŞI

Hem ABD hem İsrail istihbaratı, İran’ın bu tesislerdeki faaliyetlerini yakından takip ediyor ve nükleer malzemenin çıkarılmasına veya faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yönelik herhangi bir girişimi tespit etmeye çalışıyor.