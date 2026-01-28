ABD ile İran arasında tırmanan nükleer gerilimde Türkiye’nin arabulucu rolü öne çıktı. ABD basını, Washington ile Tahran arasında doğrudan temas kurulamazken, Hamaney ve Trump arasındaki mesaj trafiğinin Ankara üzerinden yürütüldüğünü yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda hızla anlaşma yapması gerektiğini yinelerken ABD basını Türkiye'yi

Trump, İran’ın nükleer programı konusunda hızla anlaşma yapması gerektiğini yinelerken, ABD basını Türkiye'yi İran krizinde Türkiye’nin devreye girdiğii duyurdu.

ABD BASINI: TÜRKİYE KİLİT TEMASLARDA ÖNE ÇIKIYOR

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ile İran arasında doğrudan bir müzakere zemini bulunmadığına işaret edildi. Söz konusu süreçte Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin iki taraf arasında temas yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberlere göre Trump, İran krizi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan görüştü. Bu görüşmenin ardından Ankara diplomasisi hız kazandı.

İran–ABD krizinde arabulucu Türkiye oldu! ABD basını Hamaney–Trump mesaj trafiğini paylaştı

ERDOĞAN-FİDAN HATTI DEVREDE

ABD basınının aktardığı bilgilere göre, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile temas kurdu.

Görüşmede bölgesel gerilimin düşürülmesi başlığı öne çıktı.

Axios, "Türkiye’nin hem Washington hem Tahran ile temas halinde. , mesaj trafiği Ankara üzerinden yürütülüyor" dedi.

TRUMP: ZAMAN AZALIYOR

Trump, Axios’a yaptığı değerlendirmede, İran’ın nükleer silah içermeyen bir anlaşma için hızla masaya oturması gerektiğini söyledi. "Zaman daralıyor" ifadesini kullanan ABD Başkanı, anlaşma sağlanmaması halinde daha sert adımların gündeme geleceğini iletti.

İran: Çıkarlara dayalı diyaloğa hazırız ancak saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık veririz

İran da karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak cevap verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." denildi.

İran–ABD krizinde arabulucu Türkiye oldu! ABD basını Hamaney–Trump mesaj trafiğini paylaştı

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKIŞI

İran, ABD ile muhtemel bir savaş ihtimali gündemdeyken Hürmüz Boğazı üzerinde kara, deniz ve hava sahasında tam kontrol sağladığını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bir komutan, boğazdaki askeri ve teknik kapasitenin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Devrim Muhafızları komutanı Muhammed Akbarzadeh, İran’ın savaş istemediğini ancak her senaryoya hazır olduğunu dile getirdi.

"SAVAŞ ÇIKARSA GERİ ADIM YOK"

Akbarzadeh, çatışma durumunda İran’ın tutumunun net olduğunu belirten komutan "Savaş çıkarsa geri adım atılmayacak, bir milimetre bile geri çekilme olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hürmüz’de “akıllı” kontrol sistemi

İranlı komutan, Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin artık geleneksel yöntemlerin ötesine geçtiğini aktararak, kara, deniz yüzeyi ve su altındaki tüm hareketlerin sürekli izleme altında olduğuna değindi.

"Boğazdan geçecek gemilerin bayraklarına göre geçişlerine de karar verilecek"

Akbarzadeh, İran’ın küresel ekonominin zarar görmesini istemediğini ancak ABD ve müttefiklerinin başlatacağı bir savaştan kazanç sağlamasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

KOMŞU ÜLKELERE UYARI

İran, komşu ülkelerin kara, hava sahası veya sularının İran’a karşı kullanılması halinde bu ülkelerin “hasım” kabul edileceğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası