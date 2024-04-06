İran'da polis karakoluna terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İran'ın Sisan-Belucistna vilayetindeki bir polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis öldü, 1 polis yaralandı.

İran'da güvenlik güçlerine yönelik eş zamanlı saldırılar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusuna ait askeri tesis ve iki polis karakoluna yapılan saldırının ardından Sisan-Belucistna vilayetindeki bir polis karakoluna daha saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis öldü, 1 polis yaralandı. Yetkililer, saldırıyı Ceyşu'l Adl terör örgütünün gerçekleştirdiğini düşünüyor.

İKİ GÜN ÖNCE DE SALDIRI YAPILMIŞTI

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna 4 Nisan Perşembe günü eş zamanlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda ölenlerin sayısının 15'e yükseldi. Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.

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