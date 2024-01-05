İran'da terör saldırısının ardından caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarında gerçekleştirilen anmada 10 dakika arayla çifte patlama yaşandı. İki patlamanın da intihar saldırısı olduğu öğrenildi. 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İran'da Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı.

İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum’da bulunan Cemkeran Camisinin kubbesine 'intikam bayrağı' asıldı. Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman’daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi.