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    İran'da terör saldırısının ardından caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi

    İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisi'nin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildi.

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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarında gerçekleştirilen anmada 10 dakika arayla çifte patlama yaşandı. İki patlamanın da intihar saldırısı olduğu öğrenildi. 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İran'da Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen 'kırmızı bayrak' çekildiği aktarıldı.

    İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

    İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum’da bulunan Cemkeran Camisinin kubbesine 'intikam bayrağı' asıldı. Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman’daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi.

    CAMİNİN KUBBESİNE ASILDI

    Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle 'Hüseyin’in intikamı' yazan kırmızı bayrak, ülkede 'intikam bayrağı' olarak biliniyor.
    Söz konusu bayrak, en son Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünde Cemkeran Camisinin kubbesine asılmıştı.
    İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtirken, olayı protesto eden İranlılar da 'intikam' istediklerini dile getiriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İranİntikamTerör
    Haberler > Dünya > İran'da terör saldırısının ardından caminin kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi
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