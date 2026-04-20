İran'dan ABD'ye sert sözler! "Diplomasiyle bağdaşmıyor"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede ABD’yi sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, Washington yönetiminin tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığını söyledi.
İran ile Rusya arasında kritik bir diplomasi trafiği yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD’nin ateşkes ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği masaya yatırıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD’nin bölgede ateşkesi sürekli ihlal ettiğini savunarak, İran’a yönelik baskı ve müdahalelerin sürdüğünü dile getirdi. Özellikle İran limanları ve gemilerine yönelik girişimlere dikkat çeken Arakçi, Touska isimli kargo gemisine yapılan müdahale ve mürettebatın alıkonulmasını örnek gösterdi.
"HUKUKA AYKIRI ADIMLAR"
ABD yönetimini sert sözlerle eleştiren Arakçi, “Hukuka aykırı adımlar ve liderlerin çelişkili açıklamaları diplomasi iddiasıyla örtüşmüyor” ifadelerini kullandı. İran’ın gelişmeleri yakından izlediğini belirten Arakçi, ülkesinin güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gerekli adımların atılacağını vurguladı.
Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği de ele alındı. Arakçi, Moskova’nın diplomatik temasları sürdürme yönündeki yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.