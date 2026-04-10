İran'dan ateşkes müzakereleri için Lübnan şartı
İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddialar yalanlandı. İranlı kaynakların "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planlarının bulunmadığını" söylediği bildirildi.
- İran, Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar ABD ile İslamabad'da barış görüşmelerine katılma planı olmadığını Pakistanlı yetkililere bildirdi.
- The Wall Street Journal'ın İran heyetinin İslamabad'a ulaştığına dair haberi İran tarafından yalanlandı.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu belirtti.
- ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık bir ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu.
- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
- İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Dünyanın gözü ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerine çevrilmişken yeni bir gelişme yaşandı. Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
LÜBNAN ŞARTI
Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.
ABD BASINI YALANLANDI
The Wall Street Journal, bir haberde Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad’a ulaştığını öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.