Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı! "Adım dahi atmayın"

İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı! "Adım dahi atmayın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;dan &#039;Avrupa üçlüsüne&#039; sert uyarı! &quot;Adım dahi atmayın&quot;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran, Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Fransa'yı nükleer programına yönelik adımlar konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Arakçi, UAEA ile iş birliğine rağmen 'temelsiz suçlamalarla' karşılaştıklarını belirterek, hak ihlali durumunda sert cevap vereceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den İngiltere, Almanya ve Fransa’ya uyarı geldi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 ülkeyi İran’ın nükleer programına karşı adım atmamaları konusunda uyardı.

İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı!

"İRAN'A KARŞI KÖTÜ NİYELİ HAMLE"

İranlı Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yıllardır süren yapıcı iş birliğin ardından İran’ın tekrar "yükümlülüklerini yerine getirmemekle" suçlanmasının temelsiz olduğunu belirtti. Arakçi, "Yıllarca süren olumlu iş birliğinin ardından ülkem tekrar asılsız suçlamalarla karşı karşıya. Avrupa üçlüsü, iyi niyetli diyalog yerine UAEA Yönetim Kurulu’nda İran’a karşı kötü niyetli bir hamle yaptı" dedi.

"Bu 3 ülke, 2005 yılında da benzer bir tutum sergilemiş ve bunun birçok yönden sonucu, İran'da uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin fiilen başlaması olmuştu. Bu üçlü gerçekten son yirmi yılda hiçbir ders almadı mı?" ifadelerini kullanan Abbas Arakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa ile İran arasında nükleer endüstri konusunda geçmişte yaşanan bir başka anlaşmazlığı hatırlattı.

İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı!

Üç ülkeyi İran'ın nükleer programına ilişkin tutumları nedeniyle eleştiren Arakçi, "Avrupa üçlüsü yeni bir stratejik bir hatanın eşiğinde. İran, haklarının ihlaline karşı sert ve kararlı bir cevap verecek. Bu durumda tüm sorumluluğun sürece müdahil olmak için her türlü yönteme başvuran sorumsuz aktörlere ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN DOSYASI BMGK'YA TAŞINIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 31 Mayıs’ta yayınladığı raporda İran’ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşmıştı. Rapora göre, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun, Şubat ayında 274,8 kilogram iken 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseldiği belirtilmişti. Ajans, bu artışın ardından Tahran yönetimine UAEA ile iş birliği çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu rapora tepki olarak İngiltere, Almanya ve Fransa’nın, İran’ın nükleer programına ilişkin dosyayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşımaya hazırlandığı bildirilmiş ve bu adımın atılması halinde, İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesini öngören "tetik mekanizmasının" yürürlüğe girebileceği ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir - DünyaÇin’de yarasalarda ölümcül virüs tespit edildi!The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz" - DünyaThe Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı!Trump’a 2.kez yargı freni! Uluslararası öğrenci yasağı askıya alındı - DünyaTrump’a 2.kez yargı freni!Trump'ın eski danışmanından Musk ile ilgili olay sözler: Sınır dışı edilsin - Dünya"Derhal ülkeden sınır dışı edilmeli"Rusya'dan göçmenlere tam takip! Telefonlar izlenecek, izin vermeyen sınır dışı edilecek - DünyaRusya'dan göçmenlere tam takip!İsrail'in engellemeleri yetmedi! On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da Bayram namazı kıldı - Dünyaİsrail'in engellemeleri yetmedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...