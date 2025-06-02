İran'dan Orta Doğu'da gerilimi zirveye çıkaran açıklamaları! "Nükleer tesisleri vurulursa bedeli ağır olur"

Orta Doğu'da savaş gerginliği sürüyor. İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları devam ederken, İran'dan Siyonist rejime yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesinin nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırının bedelinin ağır olacağını belirterek, bu tür tehditlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye acımasız saldırıları ve ABD müdahaleleri sürerken, gerginlik zaman zaman zirve seviyelere ulaşıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesinin nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıyı “pahalıya ödeyeceğini” belirterek, bu tür tehditlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

"PİŞMAN OLURLAR"

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelattay ile Kahire’de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Arakçi, “İsrail böyle bir hata yaparsa, pişman olan taraf kendisi olur” dedi.

Batılı ülkeleri Orta Doğu’daki nükleer meselelerde çifte standart uygulamakla suçlayan Arakçi, “Resmî ve gayriresmî İsrailli yetkililerin Gazze’ye yönelik nükleer silah tehditlerine tanık olduk. Ne yazık ki Batı bu tehditleri görmezden geldi. Buna karşılık İran’ın barışçıl nükleer programı üzerindeki baskılar sürüyor” ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu vurgulayan Arakçi, “Hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Zenginleştirme faaliyetimiz, İran halkının fedakârlığı ve bilim insanlarımızın çabasıyla elde edilmiş büyük bir başarıdır. Nükleer silah peşinde değiliz, ancak bu alandaki meşru haklarımızdan da vazgeçmeyiz” dedi.

Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) yönelik siyasi baskılara direnme çağrısında bulunarak, “Ajans teknik ve bağımsız kalmalı. Bazı ülkeler UAEA’yı İran’a karşı bir baskı aracına dönüştürmek istiyor. Umarız ajans bu tuzağa düşmez” diye konuştu.

UAEA’nın son raporunda, İran’ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun yaklaşık yüzde 50 artarak 408,6 kilograma ulaştığı belirtildi. Ajans, bu miktarın daha fazla zenginleştirilmesi hâlinde dokuz nükleer silah üretimi için yeterli olabileceği uyarısında bulundu.

'İRAN HALKININ HAKLARI' VURGUSU

Tahran ile Washington arasında İran’ın nükleer programı konusunda dolaylı müzakereler devam ederken, Arakçi, ABD’nin sunduğu son teklife “İran halkının hakları ve ilkeleri temelinde” uygun şekilde cevap verileceğini söyledi.

“Zenginleştirme hakkımızı tanımayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyiz” diyen Arakçi, Pazartesi sabahı UAEA Başkanı Rafael Grossi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Mısır’ın ardından Lübnan’ı da kapsayan bölgesel bir tur kapsamında Kahire’ye Pazar günü gelmişti.