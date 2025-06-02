YPG çatışmaya hazırlanıyor: İran desteği arttı, katılım 50 bini aştı

Teslim için Şam yönetimini oyalayan PKK/YPG, yoğun bir biçimde terörist, silah ve mühimmat yığınağı yaparak büyük çatışmaya hazırlanıyor. Yeniden yapılandırılan terör örgütüne katılımlar İran ve Irak’tan yapılan takviyelerle 50 bini aştı.

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, bir yandan Şam yönetimini oyalarken diğer yandan büyük çatışmaya hazırlanıyor. Örgüt içi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, terör yapılanması Deir el Zor, Rakka, Tabka, Ayn İsa, Menbiç, Halsa, Deir Hafir, Aynel Arap, Rasulayn, Tel Abyat cephelerine yoğun bir biçimde silah ve mühimmat ile terörist yığıyor. Saha geneli tüm komuta kademesini değiştiren YPG terör örgütüne son dönemde İran desteğinin olağanüstü arttığı belirtiliyor.

SADECE OYALIYORLAR

YPG-SDG içerisinde konuştuğumuz kaynaklar, sözde Rojova Özerk Yönetimi’nin ortak bir stratejiyle ve Suriye, Türkiye, Irak yönetimlerini oylama esasına göre hareket ettiği bilgilerini paylaştı. Son üç aylık dilimde ABD askerî yardımları en düşük seviyelere gerilerken İran desteği oldukça arttı. Tahran rejimi ve İran istihbaratı, daha önce Suriye’de konuşlu olan ancak 8 Aralık devrimi ile ülkeden çıkmak zorunda kalan İran destekli 9 bin Şii silahlı grubu yeniden PKK bölgesine taşıdı. Diğer yandan 10.000’i aşkın Dürzi ve Nusayri rejim kalıntısı da sivil olarak Haseke’ye ulaşıp PKK/YPG terör örgütüne katılıyor. Örgüte İran ve Irak’tan yapılan takviyeler, Lübnan, Lazkiye-Tartus ve diğer Suriye illerinden gerçekleşen katılımlarla sayı 50 bini aştı. PKK/YPG’li “Bozan R.” kod adlı terörist, örgütün sıkıştığı her durumda müzakere, Suriye’nin birliğini destekleme ve benzeri yapıcı mesajlarla en geç ağustos ayında yapılacak büyük çatışma hazırlığının gizlendiğini, Rojova’nın dört parçalı Kürdistan projesinin başkenti olarak görüldüğünü ve hiçbir biçimde teröristlerin ya da silahların Şam’a teslim edilmeyeceğini belirtti.

YENİDEN YAPILANDILAR

Saha kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre PKK/YPG, Dürzi, Nusayri, Ezidi, Süryani, Mürşidi, İsmaili gibi farklı etnik ve dinî grupları kendi içerisinde toparlayarak Şam’a alternatif bir merkez olmayı hedefliyor. Askerî olarak da bu farklı dinî ve etnik yapılardan müteşekkil silahlı tugaylar dizayn eden YPG, tüm örgüt silahlı yapı şemasını da değiştiriyor. Kısa süreli eğitime tabi tuttuğu Dürzi, Nusayri ve benzeri grupları temas hatlarına yerleştiren PKK/YPG’nin tüm sözde saha komutanlıklarına ise Kandil’den inen tecrübeli teröristler getirildi. Malikiye başta olmak üzere birden fazla noktada bu katılımlara ilişkin kamplar inşa eden YPG, tüm teröristlere de 300’er dolar maaş bağlıyor.

ARAPLARA GÜVENMİYORLAR

Karakozak-Tişrin hattına özel önem atfeden terör yapılanması tüm bölge sorumluluğuna mayıs ayı içerisinde Kandil’den Suriye’ye gönderilen ve 1994 yılından bu yana PKK içerisinde olan terörist Cemil Habad getirildi. Bozan R, yeni dönemde Nusayri ve Dürzilere daha fazla önem verildiğini ve SDG bünyesindeki Arapları güvenilmez olarak görüldüğünü aktardı. PKK’lı kaynak, her şeye rağmen sözde özerk yönetim planı çerçevesinde Arapları yanlarında tutmak istediklerini kaydetti. Edindiğimiz bilgilere göre, Mansura hattı örgütün yeni saldırı üssü olarak misyon ifa ediyor. En büyük tahkimat da bu nedenle o bölgede gerçekleşiyor.

SDG yapılanmasında üst düzey yönetici olan İbrahim Abdullah ise terör örgütünün hazırlık stratejilerinin savunma değil taarruz amaçlı sürdüğünü söyledi.