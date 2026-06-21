Kuzey İrlanda ve Southampton’ın ardından aşırı sağcı terör dalgası İskoçya’nın başkentine sıçradı. Edinburgh'da Müslümanları hedef alan organize ve şiddetli saldırıların ardından terörle mücadele ekipleri devreye girdi.

Birleşik Krallık’ta göç ve toplumsal çeşitlilik üzerinden tırmanan aşırı sağcı gerilim, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da şiddetli bir terör eylemine dönüştü.

Kent genelinde Müslümanları hedef alan ve bir caminin yakınlarında başladığı belirtilen organize saldırılarda 5 kişi yaralanırken, İskoçya Terörle Mücadel Polisi soruşturmaya el koydu.

İskoçyada terör saldırısı: Cami çıkışındaki Müslümanları hedef aldılar: 5 yaralı var

CAMİ ÇIKIŞINDA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ORGANİZE VANDALİZM

İskoçya polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başkent Edinburgh’un kuzey ve batı bölgelerinden çok sayıda acil durum çağrısı alındı. İhbarlarda kent genelinde tehdit, soygun ve vandalizm içeren sistematik saldırıların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırılar sırasında yaşları 22 ile 39 arasında değişen 5 erkek yaralandı. Yaralılardan 3’ü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer hayati tehlikesi bulunan bir kurbanın olmadığını duyurdu.

Hem İskoç Cami Derneği hem de İslamofobi karşıtı sivil toplum kuruluşu MEND (Müslüman Katılım ve Kalkınma), yaralanan kişilerin Müslüman olduğunu ve ikisinin yerel camideki namazlarının hemen ardından hedef alındığını doğruladı.

Olayın ardından paylaşılan video kayıtlarında, göğsü çıplak beyaz bir adamın elinde büyük bir silahla Edinburgh sokaklarında rahatça dolaştığı görüldü.

MEND tarafından yapılan incelemede, şüphelinin etrafa küfürler savurarak "ülkeyi korumaktan" bahsettiği ve aşırı sağcı argümanlarla bağırdığı tespit edildi. İskoç polisi, olayla bağlantılı olarak 36 yaşındaki beyaz bir İskoç erkeğin gözaltına alındığını ve sorgusunun uzman ekiplerce sürdürüldüğünü açıkladı.

Başkomiser Yardımcısı Catriona Paton, "Birlikte durduğumuzda en iyi halini gösteren İskoçya’da ırkçılığa veya dine dayalı nefrete yer olmadığını tüm topluluklarımıza açıkça belirtmek istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz hafta Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, Sudanlı bir mülteci tarafından işlendiği iddia edilen bir bıçaklama videosunun yayılmasıyla iki gün boyunca aşırı sağcıların sokak eylemlerine ve ciddi kargaşaya sahne olmuştu.

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