Anadolu Ajansı
Konya'da 20 günlük bebek korkunç şekilde öldü! Anne ve baba gözaltında
Konya'da minibüsün gölgesinde uyuyan 20 günlük bebeğini fark etmeyen baba, aracı hareket ettirince bebeğin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özetle DinleKonya'da 20 günlük bebek korkunç şekilde öldü! Ann...
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3. Sayfa az önce
Konya'nın Kulu ilçesinde tarım işçisi yabancı uyruklu bir ailenin 20 günlük erkek bebeği, park halindeki minibüs hareket ettirilince tekerlek altında kalarak feci şekilde can verdi.
- Tarım işçisi yabancı uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeğini park halindeki minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı.
- Baba Y. E., bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirdi.
- Bebek minibüsün tekeri altında kaldı.
- Aile bebeği Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla getirdi.
- Doktorların müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamadı.
- Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.
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Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan trajedi yürekleri burktu. Tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeği park halinde duran minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı.
KORKUNÇ SON
Baba Y. E, bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirince, bebek tekerin altında kaldı.
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ANNE VE BABA GÖZALTINDA
Doktorların müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamadı.
Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.
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