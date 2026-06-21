Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Hamza Duras için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, genç öğrencinin en son görüldüğü bölgede kanyonları, mağaraları ve sarp arazileri tek tek tararken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD koordinasyonunda sürdürülen arama faaliyetlerine komandoların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

20 gündür kayıp! Hamza Duras için kanyonlar ve mağaralar didik didik aranıyor

MAĞARALAR VE KANYONLAR ARANIYOR

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Hamza Duras'ın en son görüldüğü Çamtarla mevkisi çevresinde yoğunlaşan ekipler, bölgedeki kanyonları, mağaraları ve ulaşılması güç noktaları detaylı şekilde inceliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, genç öğrenciden iz bulabilmek için bölgeyi adım adım tarıyor.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ekiplerden gelecek haberi bekleyen baba Şenol Duras ise arama çalışmalarının üçüncü gününde henüz somut bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Oğlunun sağ salim bulunacağına dair umutlarını koruduklarını ifade eden Duras, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası