20 gündür kayıp! Hamza Duras için kanyonlar ve mağaralar didik didik aranıyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Hamza Duras için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, genç öğrencinin en son görüldüğü bölgede kanyonları, mağaraları ve sarp arazileri tek tek tararken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.
- AFAD koordinasyonunda komandolar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri çalışmalara destek veriyor.
- Aramalar, Hamza Duras'ın en son görüldüğü Çamtarla mevkisi çevresindeki kanyonlar, mağaralar ve ulaşılması güç noktalarda yoğunlaşıyor.
- Baba Şenol Duras, arama çalışmalarının üçüncü gününde somut bir sonuca ulaşılamadığını belirtirken, oğlunun sağ salim bulunacağına dair umutlarını koruduğunu ifade etti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD koordinasyonunda sürdürülen arama faaliyetlerine komandoların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
MAĞARALAR VE KANYONLAR ARANIYOR
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Hamza Duras'ın en son görüldüğü Çamtarla mevkisi çevresinde yoğunlaşan ekipler, bölgedeki kanyonları, mağaraları ve ulaşılması güç noktaları detaylı şekilde inceliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, genç öğrenciden iz bulabilmek için bölgeyi adım adım tarıyor.
Kayıp olarak aranıyordu! Yol kenarında ölü bulundu
AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ekiplerden gelecek haberi bekleyen baba Şenol Duras ise arama çalışmalarının üçüncü gününde henüz somut bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Oğlunun sağ salim bulunacağına dair umutlarını koruduklarını ifade eden Duras, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.