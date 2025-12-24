Japonya, bu yıl çok sayıda ayı saldırısıyla sarsıldı. 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından itlaf edilen ayıların etine gösterilen yoğun talep restoran sektörünü canlandırırken, garson ve şefleri de şaşkına çevirdi.

Tokyo yakınlarındaki Chichibu şehrinde restoran işleten 71 yaşındaki avcı ve şef Koji Suzuki, konuya ilişkin AFP’ye açıklamalarda bulundu.

Ayılarla ilgili haberlerin artması üzerine, ayı etine talebin alışılmadık oranda arttığını belirten Suzuki, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söylüyor.

Izgara ya da güveç olarak servis edilen yemeklerin, itlaf edilen ayıların etinden hazırlandığı belirtildi. Restoran sahibi ise ölen hayvanların gömülmesi yerine etlerinin restoranda değerlendirilmesini daha doğru bulduğunu ifade ederek, bunu “hayvana saygı göstermenin bir yolu” olarak tanımladı.

2025’te Japonya’daki ayı saldırıları, eski rekoru ikiye katlayarak 13’e yükseldi. Hükümet yetkilileri, artan tehdit karşısında orduyu görevlendirirken, çevik kuvvet ekiplerine de müdahale yetkisi verdi.

Japonya Tarım Bakanlığı, kırsal bölgelerde ayı etini ekonomik bir kazanç kaynağına dönüştürmeyi amaçlıyor. Hükümet, ayı popülasyonunu dengelemek ve sürdürülebilir tüketimi desteklemek amacıyla yerel yönetimlere toplam 118 milyon dolarlık (18,4 milyar yen) sübvansiyon ayırdı. Bakanlık yetkilileri, “Zararlı yaban hayatını olumlu bir değere dönüştürmek önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık bu ayın başlarında yaptığı açıklamada da benzer şekilde, zararlı olarak görülen yabani hayvanların topluma fayda sağlayacak bir unsura dönüştürülmesinin önemine dikkat çekmişti. Bu kapsamda yerel yönetimler, ayı nüfusunu kontrol altında tutmak ve sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için söz konusu mali destekten yararlanacak.

