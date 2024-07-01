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İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı, 30 kişi yaralandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

İspanya'dan Uruguay'a giden yolcu uçağı "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yaptı. Acil iniş esnasında yaşanan sarsıntılarda 30 kişi yaralandı.

İspanya merkezli Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı İspanya’nın başkenti Madrid’den Uruguay'ın başkenti Montevideo’ya gittiği sırada şiddetli türbülansa girdi.

30 KİŞİ YARALANDI

Türbülans nedeniyle en az 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı. Air Europa tarafından yapılan açıklamada, UX045 sefer sayılı uçağın Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildiği duyuruldu. Uçakta 325 yolcunun bulunduğu aktarılan açıklamada, uçağın Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde türbülansa girdiği ifade edildi.

İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı, 30 kişi yaralandı! - 1. Resim

YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Natal Havaalanı’na iniş yapan uçağı ilk yardım ekipleri karşılarken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yolcular hastaneye sevk edildi. Sağlık yetkilileri, yolcuların başlarından ve yüzlerinden yaralandığını açıkladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Singapur'a gitmek üzere 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanan Singapur Havayolları’na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girerek 4.6 saniyede 54 metre irtifa kaybetmişti. Olay sırasında 104 yolcu yaralanmış, 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı, 30 kişi yaralandı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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