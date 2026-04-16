İsrail'in, Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprü olan Qasmiyeh Köprüsü'nü hedef aldığı ve köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla bir dakika içinde 70 noktanın havaya uçurulduğunu belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Son birkaç saat içerisinde ülkenin güneyine yönelik birkaç saldırı düzenlediğini aktaran Lübnan basını, son saldırılardan birinin Qasmiyeh köyü yakınlarında 15 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı olduğunu bildirdi.

İsrail 1 dakikada 70 noktaya saldırdı! Lübnan’ın güneyini bağlayan son köprü de vuruldu

LÜBNAN’IN GÜNEYİ TAMAMEN AYRILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Litani Nehri üzerindeki Qasmiyeh Köprüsü'ne bir kez daha saldırdığını ve köprünün tamamen yıkıldığı bildirildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada saldırıyla Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprünün hedef alındığı ve köprünün tamamen yıkılması nedeniyle onarılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

İsrail daha önce 23 Mart'ta köprüyü hedef almış ve Hizbullah'ı köprüyü ülkenin güneyine militan ve silah taşımak için kullanmakla suçlamıştı.

1 DAKİKADA 70 NOKTA İMHA EDİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 70 noktanın havaya uçurulduğunu belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde dün komando birliklerinin düzenlediği baskının ardından Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla 1 dakika içinde 70 noktanın imha edildiği belirtildi. Saldırı anlarının görüntüsü paylaşıldı.

