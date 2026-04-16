Brezilya’nın dünyaca ünlü Copacabana sahilinde son günlerde meydana gelen dolandırıcılık olayları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Rio’ya tatile giden bir İngiliz turistin kartından bir adet şiş kebap için yaklaşık 91 bin TL çekilirken, iki Arjantinli turist ise iki bardak soğuk içecek için 60 bin TL dolandırıldı.

Rio de Janeiro’nun dünyaca ünlü Copacabana sahilinde peş peşe yaşanan dolandırıcılık olayları, hem turistleri hem de yerel yetkilileri alarma geçirdi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA POS CİHAZINDAKİ TUTARI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere’den tatile gelen bir kadın turist, sahilde bir seyyar satıcıdan şiş kebap satın almak istedi. Satıcı, ürünün fiyatını 15 sterlin olarak belirtse de ödeme sırasında POS cihazındaki tutarı değiştirerek karttan 1.500 sterlin (yaklaşık 91 bin TL) çekti. Turistin durumu fark etmemesi üzerine işlem otomatik şekilde gerçekleşti.

ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET EDİYORLAR

Benzer bir olayda ise iki Arjantinli turist, yalnızca iki bardak soğuk içecek satın almalarına rağmen hesaplarından yaklaşık 60 bin TL çekildiğini fark etti. Yapılan incelemelerde, sahilde organize şekilde hareket eden dolandırıcıların özellikle dil bilmeyen ve ödeme sırasında cihaz ekranını kontrol etmeyen turistleri hedef aldığı tespit edildi.

HÜKÜMET ALARMA GEÇTİ

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Caio Alencar ve bir suç ortağı gözaltına alındı. Yetkililer, sahillerdeki denetim eksikliğinin bu tür suçlara zemin hazırladığını vurgularken, Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, hileli kart okuyucularla turistlerin yüksek tutarlarda borçlandırıldığını belirterek denetimlerin artırılacağını açıkladı.

