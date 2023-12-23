İsrail bağlantılı gemiye İHA saldırısı!

23 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:05

İngiliz deniz güvenliği firması Ambrey, Hindistan'a doğru yol alan Liberya bandıralı, İsrail'le bağlantılı bir ticari gemiye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Liberya bandıralı gemideki kimyasal ürün tankerine yönelik saldırının ardından yangın çıktı. Hindistan'ın Veraval bölgesine yaklaşık 200 kilometre mesafede yaşanan saldırıda, hiçbir ölüm ya da yaralanma olmadığı, tankerde çıakn yangının ise söndürüldüğü belirtildi.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı yapısal hasarlar rapor edildi; gemiye bir miktar su girişi oldu. Gemi, İsrail'le bağlantılıydı. Gemi, son olarak Suudi Arabistan'a uğramıştı ve (saldırı anında) Hindistan'a doğru yol alıyordu" ifadesi kullanıldı. Reuters, Hindistan Donanması'nın konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermediğini bildirdi.

HUSİLER, KIZILDENİZ'DE İSRAİL BAĞLANTILI GEMİLERİ VURUYOR

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından, Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, İsrail'e savaş ilan etti. Yemen'den İsrail'e çok sayıda füze gönderen Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemileri hedef alacağını açıkladı. Husi tehdidinin artmasının ardından gemileri korumak için ABD önderliğinde bir koalisyon kuruldu. Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin kendilerine karşı oluşturduğu ittifakın, operasyonlarını engelleyemeyeceğini söyledi.