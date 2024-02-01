İsrail basını, Mossad'ın ateşkes planını duyurdu

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarda 5. aya girerken ateşkes görüşmeleri son sürat devam ediyor... Dış istihbarat servisi Mossad'ın direktörü David Barnea, İsrailli esirlerin tamamının serbest kalabilecekleri 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 118. gününde de sürüyor.

ATEŞKES TASLAĞI SUNULDU

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea, savaş kabinesine sundu.

İsrail televizyonu Kanal12'nin haberine göre Barnea, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu.

İlk aşamada, 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35 İsrailli esirin serbest kalması planlanıyor.

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.

Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay yer almadı. Hamas'ın önde gelen Filistinli sembol isimlerin serbest kalmasını talep ettiği, buna karşı Tel Aviv'in "daha düşük profilli" esirleri serbest bırakmayı istediği öne sürüldü.

HAMAS'TAN KESİN ONAY GELMEDİ

Öte yandan Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, Hamas'ın Paris'te oluşturulan ateşkes teklifine "kesin onay" vermediğini belirtildi.

Hamas'ın ilk aşamada üst düzey Filistinli esirler yerine 7 Ekim 2023'ten sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep edebileceği ileri sürüldü.

İDDALARA RET

Lübnan basınındaki haberlere göre, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, cumartesi bir ateşkes imzalanacağı iddialarını reddederek, kendilerine sunulan teklife ilişkin "kapsamlı rezervleri" olduğunu belirtti.

Lübnan merkezli el-Meyadin kanalına konuşan Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke de "teklifi çalıştıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare edeceklerini, bir haftadan kısa sürede karar vereceklerini" ifade etti.

PARİS'TEKİ MASADA BELİRLENDİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerde bir anlaşma teklifi hazırlandığını geçmişti.

Teklife göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 45 gün boyunca durması, buradaki 35 kadar İsrailli esirin serbest kalması karşılığında İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esirin serbest kalmasının yer aldığı öne sürülmüştü. Hamas, Gazze'ye gönderilecek insani yardımın da arttırılmasını içeren teklifin ellerine ulaştığını bunun üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.