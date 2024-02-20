İsrail çok sayıda yeni silah ve mühimmatı Gazze katliamında kullanıyor!

Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail katliamlarında kullandığı çok sayıda yeni silah ve mühimmatı Filistinliler üzerinde deniyor.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarını sürdürüyor. 4 aylık süreçte 30 bine yakın Filistinli Gazze'de hayatını kaybetti. Üstelik ölenlerin en az 12 bini çocuk, 8 binden fazlası ise kadın... İsrail'in yaptığı katliamlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşındı. İsrail soykırım suçlamasıyla yargılansa da Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin Refah kentine de ağır bombardımanını sürdüren İsrail'in yaptığı katliamda çok sayıda yeni silah ve mühimmatı denediği ortaya çıktı.

İsrail'in kullandığı silahları bazıları şu şekilde:

The Gospel

Geliştirilmiş F35I

JDAM mühimmatı

Hermes 900 dron

Barak tankı

Bu silahların arasında uçak bombası, ABD yapımı savaş uçakları, Alman yapımı korvetlerin yanı sıra yapay zeka hedef tespit sistemi de bulunuyor.

İsrail'in özellikle savaşta kullanılması kesinlikle yasak olan misket bombası da kullandığı biliniyor.