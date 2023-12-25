25 Aralık 2023 00:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 00:56

İsrail ordusu, 2 aydan fazla bir süredir bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Tüm girişimlere rağmen ateşkese direnen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu bu nedenle de ölü sayısının artacağı bildirildi.

Saldırıların 79. gününde de sivilleri vuran İsrail'in son saldırısı Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından "katliam" olarak özetlendi.

CAN KAYBI ARTACAK

Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken ölü sayısının artacağını söyledi.

7 EKİM SONRASI OLANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.