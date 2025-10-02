İsrail, Güney Afrika'nın simge ismi Mandela'nın torununu Sumud Filosu'nda gözaltına aldı
Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail ordusunun düzenlediği baskında alıkonuldu. İsrail güçleri, amiral gemi Alma dahil 21 gemiye müdahale ederken, çok sayıda aktivisti gözaltına aldı.
Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, askeri müdahaleye maruz kaldı. İsrail ordusunun 21 gemiye operasyon düzenlediği belirtilirken, çok sayıda aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.
Gece saatlerinde Sumud Filosu'nun amiral gemisi Alma'ya yaptığı baskında Günay Afrika'nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da alıkonuldu.
BASKINDAN HEMEN ÖNCE AÇIKLAMA YAPTI
Mandela, İsrail askerlerinin baskınından önce gemiye yaklaştığı sırada videolu açıklama yaparak, "Gazze'ye güvenli geçişimizi sağlamak için hükümetlerinize baskı yapmanız çağrısında bulunarak tüm küresel topluma sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.
Mandela, İsrail güçleri tarafından kaçırılmaları durumunda ise filo destekçilerinden aktivistlerin derhal serbest bırakılması için kendi hükümetlerine çağrıda bulunmalarını istedi.