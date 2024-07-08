İsrail, Hannibal katliamını itiraf etti! Gazetemiz gündeme taşımıştı, sekiz ay sonra kabul ettiler

Siyonist ordunun 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören “Hannibal Protokolü”nü uyguladığı belirtildi.

Gazetemizin 21 Kasım 2023’te manşete taşıdığı “İsrail, Hannibal Protokolü ile katliam yaptı” haberi, sekiz ay sonra İsrail askerî makamlarınca onaylandı. İsrailli yetkililer “Hannibal Protokolü ile 7 Ekim günü sivil asker ayrımı ya da Hamaslı veya İsrailli ayrımı yapmadan herkesi öldürdüklerini” açıkladı.

İsrailli Haaretz gazetesinin elde ettiği belge ve ordu yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu 7 Ekim’de esir siviller ve askerleri hedef aldı. İsrail ordusu iletişim ağında 7 Ekim günü saat 11.22’de “Gazze’ye tek bir aracın bile dönemeyeceği” emri verilirken, üst düzey bir ordu yetkilisi de “Hannibal Protokolü”nün uygulandığını doğruladı.

“Kâbuslarımızda bile böylesine bir saldırı için planımız yoktu” ifadelerini kullanan ordu yetkilisi, o gün kaç kişinin kaçırıldığı ve İsrail ordu güçlerinin nerede olduğu hakkında kimsenin fikri olmadığını söyledi.

Ordu yetkilisi, uygulanan “Hannibal Protokolü”ne ilişkin “Doğrulanmış herhangi bir bilgi olmadan alınan kararlarla çılgın bir histeri vardı” ifadelerini kullandı.

Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı’nda 7 Ekim sabahında İsrailli askerlerin kaçırıldığının bildirilmesi üzerine defalarca insansız hava aracıyla sınır geçişine ve askerî noktaya saldırı yapılması talimatı verildi.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre “Hannibal Protokolü” Reim ve Nahal Oz askerî noktasında da yaşandı. İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili ise “Böyle bir kararı alanlar, bölgedeki askerlerimizin vurulabileceğini biliyordu” dedi.

İsrail ordusu askerî noktalarda “Hannibal Protokolü” uygulanması emrinin yanı sıra bölgedeki İsrail askerleri ve esirler hakkında tam bir bilgi olmaksızın Gazze Şeridi’ne doğru havan topu saldırısı emri de verdi.

İsrail ordusundan bir kaynak ise saldırı sabahı Gazze’ye giden araçlarda İsrailli esirlerin olabileceğinin bilindiğini belirterek “Net bir talimat olduğunu söyleyemem ama hiçbir aracın Gazze’ye dönmesine izin vermemenin ne demek olduğunu (Hannibal Protokolü) herkes biliyordu” diye konuştu.

HANNİBAL PROTOKOLÜ NEDİR?

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı. Rehinelerin kurtarılma imkânı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003’te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.