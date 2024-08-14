Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail medyasından 'ateşkes' iddiası: ABD yeni bir teklif sunacak

İsrail medyasından 'ateşkes' iddiası: ABD yeni bir teklif sunacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail medyasından &#039;ateşkes&#039; iddiası: ABD yeni bir teklif sunacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasında süren esir takası ve ateşkes görüşmelerinde ABD'nin taraflara yeni bir öneri sunacağı iddia edildi. Önerinin mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren gerginlik ve Gazze Şeridi'ndeki zulüm, dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Her geçen gün can kaybının arttığı bölge için ateşkes kaçınılmaz hale gelirken, tarafların görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.

'SON ŞANS' VURGUSU

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde, esir takası ve ateşkes müzakereleri kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen görüşmeye dair haber yayımlandı. Haberde, bu müzakerenin taraflar arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu vurgulandı.

MAYIS AYINDAKİ ÖNERİYE PARALEL

ABD yönetiminin ayrıca yarınki görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı kaydedildi. Haberde, ABD yönetiminin sunacağı yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi.

Washington'un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

ÜÇ ÜLKENİN ÇAĞRISI İLE HAREKETE GEÇTİLER

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Hamas ise arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Motosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümüYüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Açıklama yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor! - DünyaVakalar patladı! Çocukları vuruyorABD ordusunda 'gizli belge' skandalı! İddiaları kabul edip her şeyi itiraf etti - DünyaABD ordusunda 'gizli belge' skandalıHalkın güvenini kaybetmişti! Japonya Başbakanı Fumio Kishida istifa edeceğini duyurdu - DünyaBaşbakan istifa edeceğini duyurduABD'de Orta Doğu'daki belirsizlik tedirginliği! Blinken seyahatini erteledi - DünyaBlinken'ın Orta Doğu yolculuğuna kırmızı ışık!Pentagon 'durum ciddi' diyerek duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır - Dünya"ABD olası İran saldırısına hazır"Savaş ABD’ye taşındı! Müslüman siyasetçi hedefte - DünyaSavaş ABD’ye taşındı
Sonraki Haber Yükleniyor...