İsrail medyasından 'ateşkes' iddiası: ABD yeni bir teklif sunacak

'SON ŞANS' VURGUSU

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde, esir takası ve ateşkes müzakereleri kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen görüşmeye dair haber yayımlandı. Haberde, bu müzakerenin taraflar arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu vurgulandı.

MAYIS AYINDAKİ ÖNERİYE PARALEL

ABD yönetiminin ayrıca yarınki görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı kaydedildi. Haberde, ABD yönetiminin sunacağı yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi.

Washington'un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

ÜÇ ÜLKENİN ÇAĞRISI İLE HAREKETE GEÇTİLER

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Hamas ise arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.