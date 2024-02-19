Lübnan alev alev! İsrail savaş uçakları Gazziye'yi vurdu

Gazze'de soykırım yapan İsrail, kuzeyinde Lübnan topraklarına saldırmaya devam ediyor! İsrail savaş uçakları Lübnan Hizbullahı'na bir araç ve bir depoyu vurdu.

İsrail, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesini vurdu. İsrail'e ait savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda bir araç ve bir deponun vurulduğu bilgisi alındı. Olay sonrası bölgeye ambulans sevk edildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZİYE'Yİ VURDU

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği habere göre ise İsrail, saldırıda bir aracı hedef aldı.

BİRÇOK NOKTADAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görüldü. Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

Saldırıda can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

HİZBULLAH KARŞILIK VERDİ

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.