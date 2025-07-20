İsrail varken kimseye rahat yok! Uzman isim "Davut Koridoru” planını değerlendirdi

Siyonist İsrail, Suriye'de kirli planlarını sürdürüyor. Süveyda'da Dürzileri kışkırtan İsrail'in Türkiye'yi de hedef alan "Davut Koridoru” planını Orta Doğu uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, gazetemize değerlendirdi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Orta Doğu uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, gazetemizin gündeme getirdiği ülkemizi de hedef alan siyonist İsrail’in “Davut Koridoru”na yönelik planları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “İsrail, başından beri Suriye’nin yeni yönetiminin başarısız olması için uğraşıyor. Suriye’yi bölmeye çalışıyor” diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Dürzileri kışkırttığı gibi bir yandan da PKK, SDG’yi kışkırtıyor, onlara destek veriyor. Hatta onlar için böyle Doğu Akdeniz’e açılacak bir koridor, çölden bir koridor açmaya çalışıyor. Kuzey Suriye’nin çoğuna hâkim değiller ama Fırat’ın doğusunda hâlâ bir PKK hâkimiyeti sürüyor. Hem İran hem İsrail PKK’ya, ‘Sen güçlüsün’ diyorlar. Amerika’dan da belli destek var, derin devletten destek var. Anlaşmaya uymaması için tahrik ediyorlar.

Amerika’nın Trump yönetiminin, İsrail’in Davud Koridoru Projesi’ne destek vermediği anlaşılıyor. Suriye’de işte Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in büyük İsrail hedefi var. Bunu gerçekleştirmesi önünde de Türkiye büyük engel. O yüzden Türkiye’den de ciddi bir rahatsızlık var. Şimdi de işte tam Suriye normalleşmeye başladığı dönemde bu Dürzi isyanı patlatıldı. Bu da tabii İsrail varken bölgede kimseye rahat yok diye genel bir prensibi teyit etmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecini sadece Türk-Kürt ittifakı uzlaşması değil, Türk-Kürt-Arap uzlaşması ve ittifakı olarak nitelendirmişti. Bu İsrail’i çok rahatsız eder. İsrail’in bir konumu da Batı çıkarlarını bölgede desteklemek. Batı çıkarları da bölgenin parçalanması ve zayıf olmasını gerektiriyor. İsrail bu rolünden vazgeçmez. Her türlü sürprize açık olmak lazım."