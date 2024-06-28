İsrail'de 'Hizbullah ile anlaşma' çatlağı! Genelkurmay Başkanı 'sözünü geri al' diye bağırdı

Gazze'de katliam yapan İsrail, diğer yandan Lübnan'a saldırıyor. İran destekli Hizbullah güçleri ile yaşanan çatışma İsrail kabinesini karıştırdı. Hizbullah ile anlaşma tartışması kabinede gerilime yol açtı. Genelkurmay Başkanı Halevi, kendisini hedef alan Maliye Bakanı Smotrich'e "Sözünü geri al" diye bağırdı

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, gözünü Ortadoğu'ya çevirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamın ardından İsrail, Lübnan ile savaşın eşiğinde! İran destekli Hizbullah güçleri ile çatışmalar sürerken, İsrail kabinesi 'anlaşma' tartışmaları ile birbirine girdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, kabinede Hizbullah ile bir anlaşmanın "kabul edilebilir" olduğunu söylemesi tartışmalara neden oldu. Genelkurmay Başkanı Halevi, kendisini hedef alan Maliye Bakanı Smotrich'e "Sözünü geri al" diye bağırdı.

HİZBULLAH, İSRAİL KABİNESİNİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Haaretz gazetesine konuşan kaynaklara göre, Gallant dün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah ile muhtemel savaş senaryolarını ve anlaşma ihtimalini ele aldı.

Hizbullah ile tansiyonun düşürülmesi konusunda bir anlaşmanın şartlarını değerlendiren Gallant, Hizbullah güçlerinin sınırdan çekilmesini ihtiva edecek bir anlaşmanın "kabul edilebilir" olduğunu ifade etti.

Ancak Gallant'ın açıklamaları kabine üyeleri arasında bağrışmaları beraberinde getirdi.

SAVAŞI KAZANSAK DAHİ ANLAŞMAK ZORUNDAYIZ

Kaynaklara göre, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gallant'a savaştan nasıl kaçınılabileceğini sorusunu yönelterek, Hizbullah ile bir anlaşmaya taraf olmadığı mesajı verdi.

Ben-Gvir'in çıkışına cevap veren Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, "Savaşı kazansak dahi yine de anlaşma imzalamak zorundayız." dedi. Dermer'e cevap olarak Ben-Gvir, "Hizbullah'la bir anlaşma başka bir 7 Ekim'e yol açacak. Nazilerle anlaşma yapamazsınız. Kazandığımızda anlaşma yapacak kimse olmayacak ve bu iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU ANLAŞMAYA SICAK BAKIYOR

Tartışmaya müdahale eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Kuzeydeki sakinlerimizin evlerine dönmesine olanak sağlayan bir anlaşmaya varılabilir." şeklinde konuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI, "SÖZÜNÜ GERİ AL" DİYEREK BAĞIRDI

The Times of Israel'in haberine göre, toplantının ilerleyen saatlerinde aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, önceki toplantıda bakanların 7 Ekim saldırıları konusunda sorumluluk almaları gerektiği ifadelerini kullanan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye yüklendi.

Halevi, Smotrich'in “Bize sorumluluk dersi vermeyin. 6 Ekim'de uyuyanlar biz değildik.” ifadesi üzerine “Sözünü geri al.” diye bağırdı.

Gallant, bakanların, ordu komutanlarına yönelik bu tür "benzeri görülmemiş saldırılarını" kabul etmeyeceğini söyledi.

Smotrich ile Halevi arasındaki kavgaya taraf olmayı reddeden Netanyahu ise iki tarafın da açıklamalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.