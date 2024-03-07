İsrail'den Gazze'ye 'Ramazan' broşürü! 'Hoşgörü ve merhamet'e çağırdılar

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'ne Ramazan broşürleri attı, herkesi 'hoşgörü ve merhamet'e çağırdı. Öfkelenen ve durumu alaya alan Filistinliler, broşürleri ateş yakmak için kullandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmüne devam ediyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aşarken, bombalar daha çok sivillerin sığındığı bölgeleri hedef alıyor.

İşgalci İsrail'in tutumu büyük tepki toplarken, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne uçaklardan attığı 'Ramazan broşürü' öfke ve alay konusu oldu.

'HOŞGÖRÜ VE MERHAMET' ÇAĞRISI

'Hoşgörü ve merhamet' çağrıları yapılan broşürlerde, "Yemek yedirin ve güzel konuşun. Orucunuz kabul olsun, günahlarınız affedilsin, lezzetli bir iftar yapın" gibi ifadeler yer aldı.

Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte "El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor" yazısı bulunuyor.

BROŞÜRLERİ ATEŞ YAKMAK İÇİN KULLANDILAR

Filistinliler broşürler karşısında öfkelenirken, bazıları da alaya aldı. Bazı Filistinliler ise çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı.

Sami ez-Zeanin, "İsrail ordusu, özellikle kuzeyde açlık, su ve un kıtlığı nedeniyle halkın çektiği acıyı görmezden geliyor ve ramazan ayında hoşgörü çağrısında bulunan broşürler atıyor" dedi.

"SİVİLLERE KARŞI KASTEN KATLİAM"

"Ordu masum ve aç insanlara neden yardım götürmüyor? Bu bir tür hoşgörü değil mi?" diye soran Zeanin, İsrail'in, soykırım savaşını sürdürmekte ve tüm uluslararası kanunları, anlaşmaları ve sözleşmeleri hiçe sayarak sivillere karşı kasten katliamlar yapmakta ısrar ettiğini söyledi.

"BU BROŞÜRLER ZEHİRLİ PROPAGANDADIR"

Genç Said es-Sahir ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ramazan ayının yaklaştığını biliyorsa Gazze'ye ve kuzeye gıda yardımının girmesine izin versin. Bu broşürler zehirli propagandadır, İsrail balın içine zehir saçıyor, lütfen gelsinler ramazan ayında orucu birlikte açalım.”