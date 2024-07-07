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İsrail'den insanlık dışı zulüm! Alıkoydu, işkence yaptı, serbest bıraktıktan saatler sonra öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den insanlık dışı zulüm! Alıkoydu, işkence yaptı, serbest bıraktıktan saatler sonra öldürdü
Gazze Şeridi, İnsan Hakları İhlalleri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, yardım çalışmalarında görev alan Filistinlileri alıkoydu. İşkenceye maruz kalan ve sonrasında serbest bırakılan Filistinliler, topçu saldırında hedef alındı. 3 Filistinlinin cansız bedeni elleri bağlı şekilde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

SERBEST BIRAKTI, TOPÇU SALDIRISINDA HEDEF ALDI

İsrail askerleri bu süreçte alıkoyduğu Filistinlilere yaptığı işkencelerle büyük tepki toplarken, yardım çalışmalarında görev alan ve bu esnada alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından serbest bırakılır bırakılmaz Refah'ın doğusunda düzenlenen topçu saldırında hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda elleri bağlı şekilde bulundu.

YARDIM TIRLARINI BEKLERKEN ALIKONDULAR

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 5 gün önce alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı yaklaşık 15 Filistinliye saldırı düzenlemişti. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabilmişti.

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli, 5 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söylemişti.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve dün salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kurtulabildiğini anlatmıştı.

"FİZİKSEL İŞKENCE GÖRDÜK, AŞAĞILANDIK"

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar" demişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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